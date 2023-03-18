7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 17 / 3 / 2023 ، العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية، رباعية الأهلى فى القطن الكاميرونى تحيى "حلم" الصعود الأفريقى ، والزمالك يخسر من بلوزداد بثنائية فى الجزائر ويودع دورى أبطال أفريقيا، وفيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن مواجهة مالاوى.

الزمالك يخسر من بلوزداد بثنائية فى الجزائر ويودع دورى أبطال أفريقيا

خسر فريق الزمالك من شباب بلوزداد الجزائرى، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر غد السبت بمقر اتحاد الكرة.

طبيب الأهلي يكشف موقف إصابات الشناوي ومعلول وكهربا أمام القطن

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن حجم إصابة كل من محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا وعلي معلول خلال مباراة القطن..

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع، في مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام زامبيا بإستاد الدفاع الجوى المقرر لها يوم 22 مارس الجارى في ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بالمغرب.

فيتوريا يعلن القائمة النهائية للمنتخب عقب مباراتى الأهلى والزمالك بأفريقيا

يُعلن البرتغالى روي فيتوريا قائمة المنتخب النهائية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، عقب انتهاء الأهلى والزمالك من مباراتيهما الأفريقية أمام القطن الكاميروني وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.