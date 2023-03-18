شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 17 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن حجم إصابة كل من محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا وعلي معلول خلال مباراة القطن، التي جمعت الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وأوضح أن الشناوي شعر بآلام في العضلة الأمامية قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، وأن الفحص المبدئي مطمئن للغاية، خاصة أن الجهاز الطبي فضل استبداله لتجنب تفاق
أعرب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن رومدي أدجيا منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
قال كولر في تصريحات بعد مباراة القطن الكاميروني: "لعبنا مباراة كبيرة وكان فيه هدوء وكنا ندور الكرة ونستحوذ على اللعب وأهدرنا فرصة في البداية ولكن تمكننا من استغلال الفرص، كما أن كهربا سجل هاتريك وهذا أداء عظيم من كهربا".
نجح فريق الكرة بالنادي الأهلي في الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
سجل رباعية الأهلي ، كهربا الذي زار شباك القطن ثلاث مرات "هاتريك" في الدقائق23 و29 و51 فيما سجل بيرسي تاو الهدف الرابع في الدقيقة 54.