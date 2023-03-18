شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 17 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن حجم إصابة كل من محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا وعلي معلول خلال مباراة القطن، التي جمعت الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن الشناوي شعر بآلام في العضلة الأمامية قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، وأن الفحص المبدئي مطمئن للغاية، خاصة أن الجهاز الطبي فضل استبداله لتجنب تفاق