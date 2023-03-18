شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر من بلوزداد بثنائية فى الجزائر ويودع دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الزمالك من شباب بلوزداد الجزائرى، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة يتأهل فريقا الترجى وشباب بلوزداد رسميًا لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، قبل الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث أصبح ترتيب المجموعة كالتالى.. الترجي التونسى فى الصدارة برصيد 10 نقاط، وشباب بلوزداد فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، والزمالك فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

مع بداية المباراة وفى الدقيقة 3 تعرض محمد صبحى حارس مرمى الزمالك للإصابة بعد تدخل عنيف من مهاجم بلوزداد الذى كاد أن يسجل هدف التقدم، واستمر الحارس فى العلاج حتى الدقيقة 7، بعدها بدأت التحضيرات من كلا الفريقين على أمل الوصول لمرمى الخصم، إلا إنها بدون جدوى.

مع الدقيقة الـ 15 بدأ الضغط يتكثف من الفريق الجزائرى ومحاولات الوصول لمرمى الزمالك، وسقط محمد صبحى مرة أخرى وطلب تلقى العلاج قبل استكماله للمباراة.

وفى الدقيقة 30 أهدر شباب بلوزداد فرصة هدف محقق، وفى الدقيقة 35 أهدر سيف الجزيرى هدف محقق بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس الفريق الجزائرى وحولها لضربة ركنية، واستمر ضغط الفريق الجزائرى وتماسك الزمالك ، إلا إن الشوط انتهى بالتعادل السلبى.

مع بداية الشوط الثانى استمر ضغط الفريق الجزائرى، وسط محاولات من الزمالك لاستغلال المرتدات، وفى الدقيقة 57 دفع فيريرا بسيف جعفر بدلاً من محمد أشرف روقا.

وفى الدقيقة 72 دفع فيريرا بثلاث لاعبين هم ناصر منسى، ويوسف أسامة نبيه، ومحمد طارق، وبدلاً من مصطفى شلبى وسيف الجزيرى، وسيد نيمار.

وفى الدقيقة 75 تقدم زكريا دراوى لفريق شباب بلوزداد عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 77 سجل أناي إيوالا هدف بلوزداد الثانى.

ودفع فيريرا بإبراهيما نداى بدلاً من محمد عبد الغنى فى الدقيقة 78،

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد، خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار، الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيف جعفر و أحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي وسامسون أكينولا.

فيما ضم تشكيل شباب بلوزداد كلاً من.. حراسة المرمى: أليكسيس جويندوز، خط الدفاع: أيمن بوقرة - سفيان بوشار - معوض حداد - يوسف أمين لعوافي، خط الوسط: حسام الدين مرازيق - زكرياء دراوي - أكرم بوراس، خط الهجوم: أناي إيوالا - ليونيل وامبا - محمد بلخير.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عز الدين دوخة وميلود ربيعي وأحمد أيت عبد السلام وطلال إسحاق بوصوف وعبد المؤمن شيخي ومحمد بكير وعبد الرحمن بورديم وعلي رغبة ومحمد عزي.