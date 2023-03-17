شكرا لقرائتكم خبر عن ­الحلواني: فوز الأهلي على القطن معنوى ومباراة الهلال غدا تحدد مصيره بأفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الحلواني، نجم الأهلي السابق، أن فوز الأهلي برباعية نظيفة على القطن الكاميروني يعتبر فوزا معنويا، ولكن نتيجة مباراة صن داونز والهلال غدا السبت ستحدد مصير الأهلي في البطولة الأفريقية.

وأوضح الحلواني خلال تصريحات لبرنامج "استديو الرياضة" مع الإعلامي وليد ماهر أن محمود كهربا وبيرسي تاو هما أفضل ثنائي في مباراة القطن الكاميروني، والمباراة تم حسمها في الشوط الأول بعد تسجيل كهربا هدفين.

وشدد على أن كهربا سيكون من أولويات روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في معسكر مارس استعدادا لمباراتي مالاوي، بالإضافة إلى مروان عطية ومحمد هاني ومحمد الشناوي حال جاهزيته الطبية، وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم.