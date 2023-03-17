شكرا لقرائتكم خبر عن وامبا يضيف الهدف الثانى لشباب بلوزداد فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل ليونيل وامبا لاعب شباب بلوزداد الهدف الثانى لفريقه في شباب الزمالك في الدقيقة 79 من عمر المباراة المقامة حالياً بينهما على على ملعب " 5 جويلية 1962" بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيف جعفر و أحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي وسامسون أكينولا.

ودخل شباب بلوزداد المباراة بالتشكيل التالى: "ألكسيس جندوز، أيمن بوقرة، يوسف لعوافي، معاذ حداد، سفيان بوشار، زكرياء دراوي، حسام الدين مريزيق، أكرم بوراس، أنايو إيوالا، ليونيل وامبا، وإسلام بلخير".