حميد ماو يتواجد بقائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة الإسماعيلى

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، الشكر إلى مسئولى الاتحاد التنزانى عقب الموافقة على استمرار حميد ماو لاعب خط وسط الفريق لحين الانتهاء من مباراة الإسماعيلى ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتلقى النادي خطاباً من الاتحاد التنزاني يطلب فيه استدعاء حميد ماو لاعب الفريق للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، للمشاركة مع منتخب تنزانيا في مباراتي أوغندا فى تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار، قبل أن يوافق على طلب نادي غزل المحلة ببقاء اللاعب في ظل الحاجة لجهوده في الفترة القادمة. ويخوض منتخب تنزانيا مباراتين يومى 24 فى القاهرة ، و28 فى دار السلام العاصمة التنزانية.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره الإسماعيلى ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، حيث من المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل على استاد المحلة فى تمام الساعة الرابعة عصرا.