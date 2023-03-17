شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أول تدريب لبيراميدز فى المغرب استعدادا للجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق نادي بيراميدز تدريبه الأول في المغرب، على الملعب الفرعي لاستاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي في إطار كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي المغربي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط العاصمة في إطار خامس جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الفريق تدريبه الأول على الملعب الفرعي لاستاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يجري تدريبه الثاني والأخير مساء السبت على ملعب اللقاء.

التدريب استمر قرابة ساعة ونصف وشهد مشاركة جميع اللاعبين واشتمل على بعض الوحدات الفنية والبدنية والخططية، وتقسيمة بطول الملعب لتجهيز اللاعبين والاعتماد على خطة اللعب المتاحة في اللقاء.