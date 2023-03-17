شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. بلوزداد الجزائرى يكثف الضغط و الزمالك متماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور أول 30 دقيقة من عمر مباراة شباب بلوزداد الجزائرى والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مازال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

مع بداية المباراة وفى الدقيقة 3 تعرض محمد صبحى حارس مرمى الزمالك للإصابة بعد تدخل عنيف من مهاجم بلوزداد الذى كاد أن يسجل هدف التقدم، واستمر الحارس فى العلاج حتى الدقيقة 7، بعدها بدأت التحضيرات من كلا الفريقين على أمل الوصول لمرمى الخصم، إلا إنها بدون جدوى.

مع الدقيقة الـ 15 بدأ الضغط يتكثف من الفريق الجزائرى ومحاولات الوصول لمرمى الزمالك، وسقط محمد صبحى مرة أخرى وطلب تلقى العلاج قبل استكماله للمباراة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد، خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار، الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيف جعفر و أحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي وسامسون أكينولا.

فيما يضم تشكيل شباب بلوزداد كلاً من.. حراسة المرمى: أليكسيس جويندوز، خط الدفاع: أيمن بوقرة - سفيان بوشار - معوض حداد - يوسف أمين لعوافي، خط الوسط: حسام الدين مرازيق - زكرياء دراوي - أكرم بوراس، خط الهجوم: أناي إيوالا - ليونيل وامبا - محمد بلخير

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عز الدين دوخة وميلود ربيعي وأحمد أيت عبد السلام وطلال إسحاق بوصوف وعبد المؤمن شيخي ومحمد بكير وعبد الرحمن بورديم وعلي رغبة ومحمد عزي.

وتأهل فريق الترجى التونسى إلى الدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع نظيره فريق المريخ السودانى بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر الجمعة فى ليبيا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2022 / 2023.

جاء الهدف الوحيد فى الدقيقة 23 عبر اللاعب محمد على بن حمودة، بعد هفوة من مدافع المريخ الذى كان يتحدث مع الحكم، ولم يشهد زميله الذى ينفذ رمية التماس، قبل أن ينقض عليها لاعب الترجي ويسجلها.

وبهذه النتيجة يحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بعد 5 مباريات، حيث فاز في ثلاث لقاءات، وتَعرض للهزيمة في مباراة واحدة أمام الزمالك، وتعادل مباراة اليوم.

في حين يَتواجد شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من انتصارين فقط، ثم المريخ المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيرا الزمالك في المركز الرابع برصيد أربعة نقاط. كانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الترجي على أرضه، وفي وسط جمهوره بهدف دون رد.