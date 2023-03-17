شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 17 / 3 / 2023 ، العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية، فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن مواجهة مالاوى، ورباعية الأهلى فى القطن الكاميرونى تحيى "حلم" الصعود الأفريقى، وطبيب الأهلي يكشف موقف إصابات الشناوي ومعلول وكهربا أمام القطن .

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر غد السبت بمقر اتحاد الكرة.

طبيب الأهلي يكشف موقف إصابات الشناوي ومعلول وكهربا أمام القطن

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن حجم إصابة كل من محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا وعلي معلول خلال مباراة القطن..

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع، في مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام زامبيا بإستاد الدفاع الجوى المقرر لها يوم 22 مارس الجارى في ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بالمغرب.

فيتوريا يعلن القائمة النهائية للمنتخب عقب مباراتى الأهلى والزمالك بأفريقيا

يُعلن البرتغالى روي فيتوريا قائمة المنتخب النهائية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، عقب انتهاء الأهلى والزمالك من مباراتيهما الأفريقية أمام القطن الكاميروني وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

على ماهر يحذر لاعبى فيوتشر من الاندفاع الهجومى أمام إسكو كارا بالكونفدرالية

حذر على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، لاعبى الفريق، من المجازفة بالاندفاع الهجومى دون تأمين خط الظهر، وذلك فى مباراة إسكو دى كارا المرتقبة، والمقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث شدد مدرب فيوتشر، على أهمية عدم استقبال أى أهداف يمكنها أن تشكل ضغط على الفريق خلال اللقاء.

"الحضور" يمنع عبد الله السعيد من الحصول على رخصة التدريب

رفض اتحاد الكرة طلب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز للحصول على رخصة تدريب فى الوقت الحالى، بعدما طلب اللاعب استثنائه من الحضور اليومى بسبب انشغاله بالمباريات والتدريبات.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة للسعيد على ضرورة الحضور لأنه شرط أساسى وفقا لتعليمات كاف ولا يمكن استثناؤه.

5 لاعبين يسجلون غياباً عن الزمالك أمام شباب بلوزداد الليلة يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة بالجزائر فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. الزمالك فى أربع جولات بدور المجموعات بدورى الأبطال حقق فوزا وحيدا، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يُهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

فيتوريا يُحدد يوم 26 مارس موعدا للسفر إلى مالاوى لخوض مباراة الإياب