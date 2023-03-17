شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة شباب بلوزداد الجزائرى والزمالك بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة شباب بلوزداد الجزائرى، والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد، خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار، الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيف جعفر وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي وسامسون أكينولا.

وتأهل فريق الترجى التونسى إلى الدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع نظيره فريق المريخ السودانى بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر الجمعة فى ليبيا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2022 / 2023.

جاء الهدف الوحيد فى الدقيقة 23 عبر اللاعب محمد على بن حمودة، بعد هفوة من مدافع المريخ الذى كان يتحدث مع الحكم، ولم يشهد زميله الذى ينفذ رمية التماس، قبل أن ينقض عليها لاعب الترجي ويسجلها.

وبهذه النتيجة يحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بعد 5 مباريات، حيث فاز في ثلاث لقاءات، وتَعرض للهزيمة في مباراة واحدة أمام الزمالك، وتعادل مباراة اليوم.

فى حين يَتواجد شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من انتصارين فقط، ثم المريخ المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيرا الزمالك في المركز الرابع برصيد أربعة نقاط. كانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الترجي على أرضه، وفي وسط جمهوره بهدف دون رد.