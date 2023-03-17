الامارات | النصر يوجه صدمة إلى «الزعيم».. ويقدم خدمة لشباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق النصر إلى المركز العاشر في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إثر فوزه الثمين اليوم بهدف نظيف خارج ملعبه على حساب مستضيفه العين ضمن الجولة 20 من المسابقة، إذ وضع «العميد» النقطة 20 في رصيده، مبتعداً قليلاً عن دائرة الخطر، في المقابل تجمدت نقاط «الزعيم» عند 40 في المركز الثاني مؤقتاً.

وقدم النصر واحدة من أفضل مبارياته خلال الموسم الحالي، إذ تحمل الضغط الكبير الذي فرضه عليه أصحاب الضيافة، بشن الهجمات المتواصلة، كما كان صبورا في التعامل مع مجريات اللقاء، وتوج ذلك بتسجيل هدف اللقاء الوحيد، قبل أن يتراجع إلى مناطقه الدفاعية ويشكل جداراً دفاعياً صلباً في مواجهة الهجمات المستمرة للعين.

وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد سيطر أصحاب الأرض على مجريات الشوط الأول بشكل كامل، فيما اعتمد النصر على الهجمات المرتدة، وألغى حكم اللقاء سلطان عبدالرزاق هدفا سجله مهاجم العين، سفيان رحيمي في الدقيقة 36، وذلك لاستخدامه يده اليسرى قبل تسجيل الهدف.

وتواصلت افضلية العين في مطلع الشوط الثاني الذي رمى فيه بكل ثقله في الجانب الهجومي، كما سيطر على منطقة المناورات وهو ما ساعده في صناعة الكثير من الفرص، لكن تألق حارس الضيوف عبدالله التميمي حرم أصحاب الضيافة من افتتاح التسجيل. وعلى عكس مجريات المباراة سجل الضيوف هدف التقدم في الدقيقة 75 بواسطة البديل عبدالله توري، بعد مجهود بدني ومهاري راوغ خلاله ثلاثة من خط دفاع العين، ومرر الكرة إلى زميله ريان مينديز الذي تصدى لكرته الحارس خالد عيسى، قبل أن تعود إلى توري الذي أسكنها في الشباك بكل سهولة، وهو الهدف الذي حافظ عليه النصر حتى نهاية اللقاء.