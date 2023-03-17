ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا بعد فوزه على القطن.. وفرص تأهل الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - اكتسح الأهلي مضيفه القطن بالكاميرون، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بمدينة جاروا الكاميرونية، في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ7 نقاط، في المركز الثالث، فيما يتصدر صن داونز الترتيب بـ 10 نقاط، يليه الهلال بـ 9 نقاط، ويتذيل القطن المجموعة بدون نقاط.

ومن المنتظر أن يلتقي الهلال مع صن داونز في إطار الجولة ذاتها غدا السبت.

فرص تأهل الأهلي

ويحتاج الأهلي لخسارة الهلال أمام صن داونز للحفاظ على آماله في التأهل لربع النهائي.

وفي حال خسارة الهلال من صن داونز، وفوز الأهلي على الفريق السوداني في الجولة الأخيرة، يتأهل الأحمر.

وفي حال تعادل الهلال مع صن داونز، يحتاج الأهلي للفوز على الفريق السوداني في الجولة الأخيرة بفارق هدفين، لضمان التأهل.

وفي حال فوز الهلال على صن داونز، يتأهل الفريق السوداني رفقة الفريق الجنوب إفريقي، ويودع الأهلي البطولة.