الأهلي يكتسح القطن برباعية.. وكهربا يسجل هاتريك (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - اكتسح الأهلي مضيفه القطن بالكاميرون، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بمدينة جاروا الكاميرونية، في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل أهداف الأهلي، كهربا "هاتريك"، في الدقائق 24، 29، 51، وبيرسي تاو، هدف في الدقيقة 54.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول _عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبد القادر ـ بيرسي تاو ـ محمد مجدي أفشة و محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ7 نقاط، في المركز الثالث، فيما يتصدر صن داونز الترتيب بـ 10 نقاط، يليه الهلال بـ 9 نقاط، ويتذيل القطن المجموعة بدون نقاط.

ومن المنتظر أن يلتقي الهلال مع صن داونز في إطار الجولة ذاتها غدا السبت.

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