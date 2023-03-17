شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موقف إصابات الشناوي ومعلول وكهربا أمام القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن حجم إصابة كل من محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا وعلي معلول خلال مباراة القطن، التي جمعت الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن الشناوي شعر بآلام في العضلة الأمامية قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، وأن الفحص المبدئي مطمئن للغاية، خاصة أن الجهاز الطبي فضل استبداله لتجنب تفاقم الإصابة، وأنه سوف يخضع لفحص جديد فور العودة للقاهرة لمزيد من الاطمئنان على حالته.

وأشار إلى أن كهربا تعرض لكدمة شديدة في فروة الرأس بالشوط الأول، وأن الجهاز الطبي حرص على خضوعه لفحوصات سريعة، قبل أن يتأكد من قدرته على استكمال المباراة.

وكشف أبوعبلة عن أن معلول تعرض لالتواء بسيط في الكاحل، مما دفع الجهاز الفني إلى استبداله حفاظًا عليه، وأن حالة اللاعب مطمئنة للغاية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب فريق القطن الكاميروني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة جاروا، في خامس مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.