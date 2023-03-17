شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الأهلى يسهل مهمة الحكم الكينى فى لقاء القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: القطن الكاميروني والأهلى المصرى

المسابقة: دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا

النتيجة: أربعة أهداف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: بيتر واويرو

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا نتيجة أداء لاعبى الأهلى والنتيجة الكبيرة نجح الحكم الكيني فى إدارتها بشكل جيد وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 28 من الشوط الأول يسجل محمود كهرباء لاعب الأهلي هدف صحيح ويحسب للمساعد الأول التركيز واليقظة والربط لحظة لعب الكرة وموقف التسلل

الحالة الثانية: فى الدقيقة 73 مطالبة من لاعبى الأهلى بركلة جزاء نتيجة مخالفة، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب واللقطة لم توضح صحة المخالفة من عدمها

السيطرة على المباراة: سيطرة جيدة من حكم المباراة على أحداث وسير المباراة وقناعات لدى اللاعبين بالقرارات التحكيمية

الحكام المساعدون: الحكم المساعد الأول أشار على خطأ غير موجود ولكنه تنافس عادل بين لاعب الأهلي ولاعب القطن، المساعد الثانى تميز فى استمرار اللعب واحتساب هدف الاهلى الاول نتيجة اليقظة والتركيز والتمركز الصحيح