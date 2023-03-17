شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: استغلينا الفرص أمام القطن.. وفاجئت اللاعبين لإخراجهم من كبوة "صن داونز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن رومدي أدجيا منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

قال كولر في تصريحات بعد مباراة القطن الكاميروني: "لعبنا مباراة كبيرة وكان فيه هدوء وكنا ندور الكرة ونستحوذ على اللعب وأهدرنا فرصة في البداية ولكن تمكننا من استغلال الفرص، كما أن كهربا سجل هاتريك وهذا أداء عظيم من كهربا".

استطرد: "فاجأت اللاعبين بإراحتهم من التدريب وسط الضغط من أجل إعدادهم نفسيا وتجهيزهم لمباراة القطن الكاميرون من أجل الخروج من أجواء مباراة صن داونز، وتمكننا من تحقيق هذا للخروج من كبوة المباراة الماضية، واللاعبين تدربوا بشكل جيد وكانوا في الموعد للعودة بعد مباراة صن داونز".

واصل كولر: "أتحدث مع اللاعبين قبل المباراة لمعرفة جاهزية واختيار اللاعبين وفقا لقدراتهم البدنية والذهنية والتدوير سيظل مستمر في الفترة القادمة مع زيادة ضغط المباريات

أضاف: "سنمنح اللاعبين يومين أو ثلاثة أجازة للاعبين بخلاف الدوليين وبعدها نبدأ استعدادات قوية للفترة القادمة وتدريبات مكثفة للحفاظ على رتم المباريات وبدء فترة إعداد جديدة بعد انتهاء الأجازة".