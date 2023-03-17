أسوان يبحث عن مباريات ودية استعدادا لمواجهة سموحة بالدورى

القاهرة - سامية سيد - يحاول الجهاز الفني لفريق أسوان استغلال فترة التوقف الطويلة وغيابه عن مسابقة كاس الرابطة التي ودعها من الدور التمهيدي في رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين خاصة أن أول مباراة مدرجة في جدول الفريق الجنوبي هي مواجهة سموحة المقرر لها 3 أبريل المقبل.

واستقر الجهاز الفني بقيادة ايمن الرمادى على استغلال هذه الفترة الطويلة في خوض بعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين لمواجهة سموحة، ومحاولة استعادة نغمة الانتصارات.