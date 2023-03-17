شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 3 ملايين جنيه مكافآت بطولة كأس الرابطة فى نسختها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت رابطة الأندية المحترفة مكافأت تتخطى الثلاثة ملايين جنيه لمسابقة كاس الرابطة في نسختها الجديدة بعد اجراء قرعة دور الـ16 أمس ومعرفة أطراف المواجهات في ثمن النهائي والأطراف المحتملة لربع ونصف النهائي.

ويحصل بطل كاس الرابطة على مكافأة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، بينما يحصل الوصيف على مليون جنيه، ويتحصل صاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه بينما يحصل صاحب المركز الرابع على ربع مليون جنيه، لتتخطى بذلك جوائز البطولة حاجز الثلاثة ملايين جنيه.

وأقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، الثلاثاء، مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وكشف مسئولو الرابطة أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجاري.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسيدخل وصيف الدوري المصري الحالي نسخة 2023 وعينه على الحفاظ بلقبه رغم المنافسة الشرسة التي سيجدها من القطبين والأندية الأخرى.