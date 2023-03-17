شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي في أفريقيا بعد الفوز على القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الكرة بالنادي الأهلي في الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل رباعية الأهلي ، كهربا الذي زار شباك القطن ثلاث مرات "هاتريك" في الدقائق23 و29 و51 فيما سجل بيرسي تاو الهدف الرابع في الدقيقة 54.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط لكن تأهله مُرتبط بمباراة الغد بين الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي بملعب الأول في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، فالأهلي يحتاج فوز صن داونز أو التعادل من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل على أن يتم حسم التأهل في الجولة الأخيرة بين الأهلي والهلال بالقاهرة.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى بعد رباعية القطن

صن داونز 10

الهلال 9

الأهلي 7

القطن 0

ويحتاج الأهلى للفوز على على الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، لكنه ينتظر الأهلى هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلى يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السودانى من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة ، ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلى فى التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 9 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.