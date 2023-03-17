شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس يفوز على النصر بثلاثية فى مباراة تقنية الفيديو بالتليفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب السويس فوزا مهما على فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني.

شهدت المباراة أحداثا غريبة، بعدما سجل فريق النصر هدف التعادل 2 /2 إلا أن لاعبى وجهاز منتخب السويس نزلوا أرض الملعب واعترضوا على احتساب الهدف لوجود خطأ على لاعب النصر الذي لمست الكرة يده قبل تسجيل الهدف، وتوقفت المباراة أكثر من ربع ساعة وخرج محمد فاروق حكم المباراة لمشاهدة الهدف على تليفون أحد المشاهدين ليتأكد من لمسة اليد ويعود ويلغى الهدف ليتحول الاعتراضات إلى نادي النصر الذي طالب باحتساب الهدف إلا أن الحكم أصر على إلغائه واستكمال المباراة.

بهذه النتيجة رفع فريق منتخب السويس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن في ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، بينما توقف رصيد النصر عند النقطة 18 في المركز الخامس عشر.