شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية الأهلى فى القطن الكاميرونى تحيى "حلم" الصعود الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق الكرة بالنادي الأهلي حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في المباراة الىتى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل رباعية الأهلي ، كهربا الذي زار شباك القطن ثلاث مرات "هاتريك" في الدقائق23 و29 و51 فيما سجل بيرسي تاو الهدف الرابع في الدقيقة 54.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط لكن تأهله مُرتبط بمباراة الغد بين الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي بملعب الأول في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، فالأهلي يحتاج فوز صن داونز أو التعادل من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل على أن يتم حسم التأهل في الجولة الأخيرة بين الأهلي والهلال بالقاهرة.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسة من جانب الأهلي الذي ضغط بقوة مُستغلاً تراجع صاحب الأرض وسدد أفشة كرة قوية مرت أعلى العارضة وتعرض كهربا لإصابة بسيطة وتلقى العلاج وعاد لمواصلة اللقاء.

واصل الأهلي الضغط على المباراة وسدد لاعبيه أكثر من كرة قوية عن طريق أفشة وكهربا ومرر مروان عطية كرة جيدة إلى أفشة ناحية اليمين الذي لعب بدوره كرة عرضية تجد كهربا الذي أودعها في الشباك الكاميرونية في الدقيقة 24.

عقب الهدف حاول القطن تجديد نشاطه الهجومي ، ولعب أكثر من كرة على مرمى الشناوي لكن الأخير تعامل معها بشكل جيد قبل أن يتجدد الهجوم الأهلاوي وينجح كهربا في تسجيل الهدف الثاني من تمريرة رائعة من بيرسي تاو من ناحية اليمين ليودعها كهربا في شباك القطن بالدقيقة 29.

واصل الاهلي السيطرة على اللقاء مع محاولات متباعدة من القطن لتسجيل هدف تعديل النتيجة وتعرض الشناوي لإصابة تلقى على أثرها العلاج قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة ويتواصل الأداء إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية كهربا.

ويضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول _عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبد القادر ـ بيرسي تاو ـ محمد مجدي أفشة و محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني وتقام مباراة اليوم بملعب رودمي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بتغيير إضطراري بنزول على لطفي بدلاً من محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة في نهاية الشوط الأول ، وفضّل الجهاز الفني للفريق إستبداله حتى لا تتفاقم الإصابة.

وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء وسجل كهرباً هدفاً ثالثاً له وللفريق في الدقيقة 51 بعدما تلقى تمريرة جيدة من بيرسي تاو، وأستمر الأستحواذ الألاوي عغلى اللقاء ونح بيرسي تاو في تسجيل هدف رابع للأهلي في الدقيقة 54 من تمريرة جيدة لعمرو السولية راوغ بعدها تاو مدافع القطن وأودعها في الشباك ببراعة.

وتعرض رامي ربيعة لإصابة بسيطة وعاد لأستكمال المشاركة ، وكاد كهربا يُسجل هدفاً خامساً في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة جيدة من معلول وكاد يسجل لكن دفاع القطن أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

وأجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني تغيير ثلاثي دُفعة واحدة في الدقيقة 66 ، بخروج عمرو السولية ومشاركة حمدي فتحي بدلاً منه ، كما شارك محمد شريف بدلاً من كهربا وأحمد نبيل كوكا بدلاً من علي معلول.

واستمر الأداء وسط الملعب قليلاً وشارك حسين الشحات في الدقيقة 78 بعد فترة غياب طويلة للإصابة حيث شارك بدلاً من بيرسي تاو ، وتعرض مروان عطية لإصابة غادر على أثرها أرض الملعب قبل أن يعود للمشاركة ، وأنطلق محمد شريف بهجمة سريعة من ناحية الشمال ومرر كرة جيدة إلى حسين الشحات وسددها الأخيربشكل جيد لكن دفاع القطن أنقذها .

وحاول الأهلي تسجيل الهدف الخامس فيما لجأ القطن لتسجيل هدف حفظ الوجه إلى أن إنتهى اللقاء بفوز تاريخي للأهلي برباعية نظيفة.