الامارات | دبا يحقق ثاني انتصار له في الدوري على حساب بني ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتفض دبا اليوم في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين وحقق ثاني فوز له في الموسم الجاري، وكان على حساب مضيفه بني ياس بثنائية نظيفة، ليصل إلى النقطة الثامنة في الترتيب، بينما ظل بني ياس بـ 19 نقطة، ويتأزم موقفه بعدما فشل في تحقيق أي فوز منذ الجولة 14، عندما فاز على خورفكان، حيث خسر في 5 مباريات بما فيها لقاء أمس.

واستحق دبا النقاط الثلاثة بعد أن قدم شوطا أول رائع ونجح في إحراز هدفه الأول مبكرا في الدقيقة 11 عن طريق ألفارو. وفي الشوط الثاني اعتمد دبا على الهجمات المرتدة لينجح في إحراز هدفه الثاني في الدقيقة 60 عن طريق حبيب يوسف من رأسية. ورغم انتصار دبا لكنه لا يزال أبرز المهددين بالهبوط.