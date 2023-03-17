الأهلي ينهي الشوط الأول بثنائية كهربا في القطن (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - انهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام القطن بالكاميرون بمدينة جاروا الكاميرونية فى دورى أبطال أفريقيا بالتقدم بثنائية نظيفة، سجلها كهربا.

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق كهربا في الدقيقة 24، ثم أحرز اللاعب هدفه الثاني له ولفريقه في الدقيقة 29.

ويضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول _عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبد القادر ـ بيرسي تاو ـ محمد مجدي أفشة و محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني وتقام مباراة اليوم بملعب رودمي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.