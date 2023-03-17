شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعود للمشاركة مع الأهلي أمام القطن الكاميروني بعد غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد حسين الشحات لاعب الأهلي للمشاركة في مباراة القطن الكاميروني على حساب بيرسي تاو في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب رومدي أدجيا منافسات ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وعاد الشحات للمشاركة مع الأهلي بعد فترة غياب منذ الإصابة بشد في عضلة السمانة.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق، لمواجهة فريق القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبدالقادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

يجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.