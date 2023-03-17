شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تغييرات للأهلي أمام القطن الكاميروني.. مشاركة شريف وحمدي وكوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأهلي 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 66 من مباراته ضد القطن الكاميروني بنزول محمد شريف وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا بدلا محمود كهربا وعمرو السولية وعلي معلول، في المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة ضمن رومدي أدجيا منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق، لمواجهة فريق القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبدالقادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.