شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو وكهربا وأفشة فى تشكيل الأهلى لمباراة القطن بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق، لمواجهة فريق القطن الكاميروني التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبدالقادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.