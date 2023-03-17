شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا "ثامن" لاعب فى الأهلى يسجل هاتريك فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ثامن لاعب في القلعة الحمراء يسجل هاتريك في دوري ابطال إفريقيا، بعدما وقع على ثلاثة أهداف لفريقه في مرمى القطن الكاميروني.

ويعتبر كهربا اللاعب الثامن بعد كلا من "محمود الخطيب، ومحمد أبو تريكة، وخالد بيبو، ووليد أزارو، وزكريا ناصف، وحسام حسن، وحسين الشحات، ومحمود كهربا.

أضاف محمود كهربا لاعب الأهلي الهدف الثالث له ولفريقه في مرمى القطن الكاميروني في الدقيقة 51 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة ضمن رومدي أدجيا منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول _عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبد القادر ـ بيرسي تاو ـ محمد مجدي أفشة و محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني وتقام مباراة اليوم بملعب رودمي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلى للفوز على القطن الليلة ثم على الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، وينتظر الأهلى هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلى يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السودانى من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة ، ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلى فى التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.