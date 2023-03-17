شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة ..الأهلى يسيطر على مباراة القطن بالكاميرون بعد التقدم برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلى والقطن بالكاميرون بمدينة جاروا الكاميرونية فى دورى أبطال أفريقيا والنتيجة هي تقدم الأهلي برباعية نظيفة.

جاءت بداية المباراة حماسة من جانب الأهلي الذي ضغط بقوة مُستغلاً تراجع صاحب الأرض وسدد أفشة كرة قوية مرت أعلى العارضة وتعرض كهربا لإصابة بسيطة وتلقى العلاج وعاد لمواصلة اللقاء.

واصل الأهلي الضغط على المباراة وسدد لاعبيه أكثر من كرة قوية عن طريق أفشة وكهربا ومرر مروان عطية كرة جيدة إلى أفشة ناحية اليمين الذي لعب بدوره كرة عرضية تجد كهربا الذي أودعها في الشباك الكاميرونية في الدقيقة 24.

عقب الهدف حاول القطن تجديد نشاطه الهجومي ، ولعب أكثر من كرة على مرمى الشناوي لكن الأخير تعامل معها بشكل جيد قبل أن يتجدد الهجوم الأهلاوي وينجح كهربا في تسجيل الهدف الثاني من تمريرة رائعة من بيرسي تاو من ناحية اليمين ليودعها كهربا في شباك القطن بالدقيقة 29.

واصل الاهلي السيطرة على اللقاء مع محاولات متباعدة من القطن لتسجيل هدف تعديل النتيجة وتعرض الشناوي لإصابة تلقى على أثرها العلاج قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة ويتواصل الأداء إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية كهربا.

ويضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول _عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبد القادر ـ بيرسي تاو ـ محمد مجدي أفشة و محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني وتقام مباراة اليوم بملعب رودمي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بتغيير إضطراري بنزول على لطفي بدلاً من محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة في نهاية الشوط الأول ، وفضّل الجهاز الفني للفريق إستبداله حتى لا تتفاقم الإصابة.

وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء وسجل كهرباً هدفاً ثالثاً له وللفريق في الدقيقة 51 بعدما تلقى تمريرة جيدة من بيرسي تاو، وأستمر الأستحواذ الألاوي عغلى اللقاء ونح بيرسي تاو في تسجيل هدف رابع للأهلي في الدقيقة 54 من تمريرة جيدة لعمرو السولية راوغ بعدها تاو مدافع القطن وأودعها في الشباك ببراعة.

وتعرض رامي ربيعة لإصابة بسيطة وعاد لأستكمال المشاركة ، وكاد كهربا يُسجل هدفاً خامساً في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة جيدة من معلول وكاد يسجل لكن دفاع القطن أنقذ الموقف في الوقت المناسب.