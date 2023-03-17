شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يشارك بدلا من الشناوى فى حراسة عرين الأهلي أمام القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك علي لطفي حارس مرمى الأهلي بدلا من محمد الشناوي في بداية الشوط الثاني لمباراة فريقه ضد القطن الكاميروني ، التي تجمعهما اليوم الجمعة ضمن رومدي أدجيا منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق، لمواجهة فريق القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبدالقادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

يجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.