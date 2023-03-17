شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المجموعة الثانية بتصفيات الكرة الطائرة المؤهلة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق تصفيات الكرة الطائرة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في اليابان خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل 2023 .

وأوقعت القرعة منتخب مصر الأول لكرة الطائرة رجال في المجموعة الثانية التي تضم كلا من" اليابان وأمريكا وسلوفينيا وصربيا وتركيا تونس فنلندا".

ويتم تصعيد الأول والثاني في كل مجموعة الى الاولمبياد بجانب البلد المستضيف وبطل العالم إلي الأولمبياد.

يذكر ان مسؤولو الاتحاد المصري للكرة الطائرة أعلن في وقت سابق اقتراب الاتفاق مع مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الأول للكرة الطائرة خلال الفترة المقبلة استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

ويستعد المنتخب المصري للطائرة، لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 في أغسطس المقبل.