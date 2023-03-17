شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يفوز على وادى دجلة ويتصدر مجموعة القاهرة.. وزد يُسقط بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق السكة الحديد فوزا صعبا على فريق وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني.

بهذه النتيجة رفع فريق السكة الحديد رصيده إلى 45 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 41 يتراجع إلى المركز الرابع.

وانتزع فريق زد فوزا قاتلا على فريق بتروجت بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت حالتي طرد بين الفريقين، ليرفع فريق زد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما توقف بتروجت رصيده عند النقطة 35 في المركز الخامس.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة كالتالي:

وادى دجلة 1 /3 السكة الحديد

كهرباء الإسماعيلية 0 /1 الترسانة

إيسترن كومبانى 0 /2 القناة

العبور 0/ 0 الإنتاج الحربى

مستقبل وطن 0/ 1 بورتو السويس

بتروجت 1 /2 زد

وافتتحت هذه الجولة أمس الخميس، بمواجهة المصرية للاتصالات مع الإعلاميين، الذي حسمها الاتصالات لصالحه بهدف نظيف جاء في الوقت القاتل قبل نهاية المباراة.