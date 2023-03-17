شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على القطن بثنائية فى الكاميرون بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والقطن بالكاميرون بمدينة جاروا الكاميرونية فى دورى أبطال أفريقيا بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

جاءت بداية المباراة حماسة من جانب الأهلي الذي ضغط بقوة مُستغلاً تراجع صاحب الأرض وسدد أفشة كرة قوية مرت أعلى العارضة وتعرض كهربا لإصابة بسيطة وتلقى العلاج وعاد لمواصلة اللقاء.

واصل الأهلي الضغط على المباراة وسدد لاعبيه أكثر من كرة قوية عن طريق أفشة وكهربا ومرر مروان عطية كرة جيدة إلى أفشة ناحية اليمين الذي لعب بدوره كرة عرضية تجد كهربا الذي أودعها في الشباك الكاميرونية في الدقيقة 24.

عقب الهدف حاول القطن تجديد نشاطه الهجومي ، ولعب أكثر من كرة على مرمى الشناوي لكن الأخير تعامل معها بشكل جيد قبل أن يتجدد الهجوم الأهلاوي وينجح كهربا في تسجيل الهدف الثاني من تمريرة رائعة من بيرسي تاو من ناحية اليمين ليودعها كهربا في شباك القطن بالدقيقة 29.

واصل الاهلي السيطرة على اللقاء مع محاولات متباعدة من القطن لتسجيل هدف تعديل النتيجة وتعرض الشناوي لإصابة تلقى على أثرها العلاج قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة ويتواصل الأداء إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية كهربا.

ويضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول _عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبد القادر ـ بيرسي تاو ـ محمد مجدي أفشة و محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني وتقام مباراة اليوم بملعب رودمي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية ، و يحتاج الأهلى للفوز على القطن الليلة ثم على الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، وينتظر الأهلى هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلى يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السودانى من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة ، ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلى فى التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جاهزية الفريق لمباراة القطن وأوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي: "نسعى للظهور بشكل جيد في مباراة الغد، ونعلم أن فريق القطن يريد أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على الثلاث نقاط، وهو ما يؤكد على صعوبة المباراة ".

وواصل المدير الفني حديثه: "شاهدت مباريات لفريق القطن مع الفرق الأخرى، والمباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة والمؤجلة من الجولة الأولى، والفريق الكاميروني كان جيدا في مبارياته وبشكل عام القطن فريق مميز جدا".

وأكد أن الأهلي يسعى من أجل الفوز أمام القطن، وأنه سبق أن أكد أيضا على أهمية مباراة صن داونز والهلال السوداني، ولكن ذلك لن يأتي على حساب التركيز في المباراة ، وشدد المدير الفني للفريق على أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط واستكمال المشوار في البطولة.