كهربا أساسيا.. تغييرات في التشكيل الرسمي للأهلي أمام القطن الكاميروني

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه، لمواجهة القطن الكاميروني، في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبدالقادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.