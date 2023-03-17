شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الفراعنة .. موعد كأس العالم لكرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب كرة السلة رجال في التأهل إلى كأس العالم والتى تقام العام الجارى ، من خلال التصفيات التي أقيمت بمصر ، و تغلب فيها الفراعنة على تونس بنتيجة 71/67 في منافسات المرحلة الختامية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023 بصالة الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

وتقام البطولة فى الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.

وشهد مشوار منتخب مصر خوض 12 مباراة خلال مراحل التصفيات، حقق الفوز فى 8 مباريات، ووصل مجموع نقاطه إلى 20.

وخلال المرحلة النهائية خاض فراعنة السلة 3 مباريات، فاز على تونس فى أول مباراة بنتيجة 67/71 .

وفى الجولة الثانية خسر أمام الكاميرون بنتيجة 63/71، وفى الثالثة تغلب جنوب السودان على مصر بنتيجة 97/77.