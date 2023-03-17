شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يُحدد يوم 26 مارس موعدا للسفر إلى مالاوى لخوض مباراة الإياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، يوم 26 مارس الجارى موعدا للسفر إلى مالاوى لخوض مباراة الإياب المحدد لها يوم 28 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2024، علما بأن مباراة الذهاب تقام فى القاهرة يوم 24 مارس باستاد القاهرة الدولى.

ويراقب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، مباراتى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال إفريقيا المقرر لهما اليوم الجمعة فى الجولة الرابعة من البطولة أمام كل من القطن الكاميرون وشباب بلوزداد الجزائرى، قبل اعلان قائمة المنتخب بعد انتهاء المباراتين.

ويعلن جهاز المنتخب عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين و المحليين خلال الساعات المقبلة استعدادًا لمباراتى مالاوى والذى تحدد يوم 24 مارس المقبل موعدًا لمباراة الجولة الثالثة بإستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوى الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، لمعسكر شهر مارس والذى يتخلله مباراتى مالاوى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار واللاعبون هم : محمد صلاح و أحمد حجازى و أحمد حسن كوكا و طارق حامد و سام مرسى و أحمد حمدى و مصطفى محمد و عمر مرموش و إمام عاشور.