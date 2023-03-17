شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من أنشيلوتي على قرعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسفرت قرعة دوري الأبطال، عن بعض من المواجهات القوية والمثيرة، فى الدور ربع النهائي من منافسات المسابقة الحالية.

حيث أصطدم ريال مدريد بطل النسخة الماضية، بنظيره تشيلسي بطل دوري الأبطال عن الموسم قبل الماضي، فى مواجهة متكررة بين الفريقين فى هذه المرحلة.

وأكد أنشيلوتي لبعض المصادر القريبة منه، أن مواجهة تشيلسي فى الوقت الحالي ستكون صعبة للغاية،خاصة بعد تدعيمات البلوز فى الإنتقالات الشتوية الأخيرة.

حيث وصف أن ترتيب تشيلسي فى الدوري الإنجليزي خادع بشكل كبير، ومن ثم فسيتعين على فريقه، بذل مجهودا مضاعفا عن ما قام به فى الموسم الماضي، من اجل التأهل للدور قبل النهائي والحفاظ على اللقب.



منافس الريال فى قبل النهائي

ومن المتوقع أنه فى حالة تجاوز ريال مدريد عقبة تشيلسي، سيصطدم بالفائز من مواجهة السيتي والبايرن النارية، فى الدور نصف النهائي من البطولة، والذي من المتوقع أن يكون مثيرا للغاية.



وجاءت قرعة دور ال8 بدوري الأبطال، كالتالي:

ريال مدريد- تشيلسي.

بايرن ميونخ- مانشستر سيتي.

انتر ميلان- بنفيكا.

نابولي- ميلان.