قبل المواجهات المصيرية.. فرص تأهل الأهلي والزمالك بعد تأزم موقفهما في إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف القطن الكاميروني، نظيره الأهلي، في السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما، السبت الماضي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الخسارة الكبيرة للأحمر من الفريق الجنوب إفريقي عقدت وضعية الأهلي في المجموعة الثانية، فالفريق أصبح مصيره في البطولة مرتبط بأقدام الأخرين، حيث يتبقى جولتين فقط على نهاية دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

المركز الأول : ماميلودي صن داونز 10 نقاط

المركز الثاني: الهلال 9 نقاط

المركز الثالث: الأهلي 4 نقاط

المركز الرابع والأخير: القطن بلا نقاط، ليودع البطولة بشكل رسمي.

فرص الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا:

ويمتلك الأهلي فرصة التأهل إلى دور الثمانية حال فوزه على القطن والهلال السوداني، ولكن يرتبط تأهله بأقدام الآخرين، حيث يحتاج حينها إلى خسارة الهلال أمام بطل جنوب أفريقيا.

فرص تأهل الزمالك

يحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري ، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

سيناريوهات تأهل الزمالك إلى الدور ربع النهائي

يحتاج الزمالك إلى الفوز في المباراتين المقبلتين على المريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائرى، حينها يضمن الزمالك بطاقة الصعود برصيد 10 نقاط.

كما يمكن للزمالك أن يتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد الـ10 نقاط حال خسارة الترجى المباراتين المقبلتين، أمام شباب بلوزداد والمريخ.

أما في حال تعادل الزمالك مع شباب بلوزداد والفوز على المريخ السوداني، فسوف ينتظر الفارس الأبيض نتيجة مواجهة الترجي مع الفريق الجزائري في الجولة الأخيرة.

وإذا انتهت المواجهة بفوز الترجي سيتأهل الزمالك أما إذا انتهت بفوز شباب بلوزداد أو التعادل سيودع الفارس الأبيض البطولة.

وفي حال حال تعادل الزمالك أمام المريخ والفوز على شباب بلوزداد، فسينتظر الفارس الأبيض هدية الترجى بالفوز على المريخ.

أما في حال خسارة الزمالك أي مباراة من المواجهتين المقبلتين، سيودع البطولة بشكل رسمي.

وتلقى الزمالك هزيمة على ملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائري، 1-0، في الجولة الأولى، ثم تعادل مع المريخ السوداني سلبيا، وخسر من الترجي في تونس 2-0، قبل أن يفوز عليه في القاهرة 3-1.

يتصدر الترجى التونسى المجموعة برصيد 9 نقاط، ويليه بلوزداد وصيفا بـ6 نقاط، والزمالك ثالثا بـ4 نقاط، متفوقا على المريخ السودانى بفارق النقاط.