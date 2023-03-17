مان يونايتد ضد اشبيلية.. نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

أجريت اليوم الجمعة، بمدينة نيون السويسرية، مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023 "يوروبا ليج"، وكذلك مسار الفرق التي ستتأهل للمربع الذهبي من المسابقة.

واختتمت منافسات مرحلة ثمن نهائي الدوري الأوروبي، مساء أمس الخميس بمفاجأة مدوية شهدت خروج أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي، على يد سبورتنج لشبونة.

وبعد الانتهاء من مراسم قرعة ربع النهائي، تم إجراء قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي، حيث تم تحديد مختلف المسارات للفرق التي ستتأهل للمربع الذهبي من هذه المسابقة.

وفيما يلي نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023

مانشستر يونايتد × إشبيلية

يوفنتوس × سبورتنج لشبونة

باير ليفركوزن × يونيون سانت جيلواز

فينورد × روما

جدول مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023

الفائز من يوفنتوس ضد سبورتنج لشبونة × المنتصر من مانشستر يونايتد أمام إشبيلية

الفائز من فينورد ضد روما × المنتصر من باير ليفركوزن أمام يونيون سانت جيلواز

مواعيد مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023

ستقام مباريات الذهاب في مرحلة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023 يوم الخميس 13 أبريل/ نيسان.

ستقام مباريات إياب نفس المرحلة من المسابقة الأرووبية يوم الخميس 20 أبريل.

مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023

مباراتا الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 ستقامان يوم الخميس 11 مايو/ أيار.

أما بالنسبة لمباراتي الإياب في هذه البطولة، فستلعبان يوم يوم الخميس 18 مايو.

موعد نهائي الدوري الأوروبي 2023

سيكون ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية، بودابست، مسرحا لنهائي الدوري الأوروبي يوم 31 مايو المقبل.

وستنطلق المباراة النهائية في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة 11 مساء بتوقيت أبوظبي.