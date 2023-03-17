شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 17 / 3 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

5 آلاف مشجع فى مباراة المنتخب الأولمبى وزامبيا بالدفاع الجوى

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع، في مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام زامبيا بإستاد الدفاع الجوى المقرر لها يوم 22 مارس الجارى في ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بالمغرب.

الأهلى يخوض مرانا خفيفا بالفندق استعداداً لمواجهة القطن الكاميرونى

خاض فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مراناً خفيفاً بالفندق استعداداً لمواجهة القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم الجمعة بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فيتوريا يعلن القائمة النهائية للمنتخب عقب مباراتى الأهلى والزمالك بأفريقيا

يُعلن البرتغالى روي فيتوريا قائمة المنتخب النهائية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، عقب انتهاء الأهلى والزمالك من مباراتيهما الأفريقية أمام القطن الكاميروني وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

على ماهر يحذر لاعبى فيوتشر من الاندفاع الهجومى أمام إسكو كارا بالكونفدرالية

حذر على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، لاعبى الفريق، من المجازفة بالاندفاع الهجومى دون تأمين خط الظهر، وذلك فى مباراة إسكو دى كارا المرتقبة، والمقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث شدد مدرب فيوتشر، على أهمية عدم استقبال أى أهداف يمكنها أن تشكل ضغط على الفريق خلال اللقاء.

"الحضور" يمنع عبد الله السعيد من الحصول على رخصة التدريب

رفض اتحاد الكرة طلب عبد الله السعيد لاعب بيراميدز للحصول على رخصة تدريب فى الوقت الحالى، بعدما طلب اللاعب استثنائه من الحضور اليومى بسبب انشغاله بالمباريات والتدريبات.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة للسعيد على ضرورة الحضور لأنه شرط أساسى وفقا لتعليمات كاف ولا يمكن استثناؤه.

5 لاعبين يسجلون غياباً عن الزمالك أمام شباب بلوزداد الليلة يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة بالجزائر فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. الزمالك فى أربع جولات بدور المجموعات بدورى الأبطال حقق فوزا وحيدا، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يُهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

تضاؤل فرص مشاركة ياسر إبراهيم فى مباراة الأهلى والقطن بالكاميرون

بات فى حكم المؤكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلى عن مباراة الفريق أمام القطن الكاميرونى اليوم بدورى أبطال أفريقيا للإصابة.