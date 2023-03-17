شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات جمعت الأهلى والقطن الكاميرونى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع نظيره القطن الكاميرونى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وسبق والتقى النادي الأهلي مع القطن الكاميروني فى خمسة مواجهات، أربعة منها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والرابعة في كأس الكونفدرالية، وخلال المواجهات الخمسة أقيمت 9 مباريات بين الفريقين، فاز الأهلي في ستة مباريات وتعادل في ثلاث، ولم يفز القطن الكاميروني في أي مباراة على الأهلي، وأحرز لاعبو الأهلي 17 هدفًا في مرمى القطن مقابل ستة أهداف سجلها لاعبو القطن الكاميروني في مرمى الأهلي.

النتائج الكاملة:

المواجهة الأولى كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2008 وفاز الأهلي ذهابًا بهدفين نظيفين أحرزهما وائل جمعة وفلافيو أمادو، وتعادل في الإياب بمدينة جاروا بهدفين مقابل هدفين أحرز للأهلي أحمد حسن وشادي محمد، وفاز الأهلي بكأس البطولة.

المواجهة الثانية كانت في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013، تعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-1، أحرز للأهلي ذهابًا محمد أبو تريكة، بينما سجل في لقاء العودة عبد الله السعيد، وتأهل الأهلي للدور النهائي بعد الفوز 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية عام 2014، فاز الأهلي ذهابًا في جاروا بهدف أحرزه وليد سليمان، وفاز في لقاء العودة بالقاهرة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، أحرز هدفي الأهلي موسى إيدان وعمرو جمال، وتأهل لنهائي البطولة وفاز بكأسها.

المواجهة الرابعة كانت في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017، فاز الأهلي في جاروا بهدفين نظيفين أحرزهما جونيور أجايي ومؤمن زكريا، وفاز في لقاء القاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أحرز أهداف الأهلي عمرو جمال هدفين، وعبد الله السعيد هدفًا.

المواجهة الخامسة كانت فى دور المجموعات بالنسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى، فاز الاهلى فى القاهرة بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمد شريف وأحمد قندوسى ورأفت خليل.