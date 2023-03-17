شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يراقب مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى استعداداً لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، على متابعة اللقاء المرتقب للنادي الأهلي مع القطن الكاميروني، والذي يجمع الفريقين في السادسة مساءً بالكاميرون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة في كأس رابطة الأندية المصرية.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد حددت الساعة التاسعة والربع مساء يوم الاثنين، الموافق 27 مارس الجاري، موعدًا لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ونظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة.

من ناحية أخرى، يعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على إعادة تقييم محترفى الفريق البورسعيدي خلال الفترة الحالية، لتحديد اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم بنهاية الموسم من أجل ضم لاعبين جدد لدعم الفريق في المراكز التى تحتاج إلى تدعيم.

ويضم المصري قائمة محترفين تشمل كلا من: التونسي إلياس الجلاصي، الجزائريين عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم، فرانك إيتوجا، أنتوني أكبوتو، وإيزي إيميكا.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.