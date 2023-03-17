شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جوارديولا على مواجهة البايرن بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشيستر سيتي، على التعليق عن نتائج قرعة الدور ربع النهائي بدوري الأبطال، والتى أسفرت عن مواجهة الفريق السماوي لبايرن ميونخ، فى مواجهة قوية بين الطرفين.

وقال جوارديولا: "مواجهة البايرن؟ بالتأكيد مواجهة صعبة، بالطبع كانت القرعة قاسية بعض الشئ علينا، لم أحب أبدا مواجهة فريقي القديم، لقد قمت بتدريبهم وأعلم الكثير عن العقلية الألمانية".

وواصل": العقلية الألمانية ترفض دائما الإستسلام، لقد قاموا بالإطاحة بباريس المضجج بالنجوم، وفازوا عليه فى مواجهتي الذهاب والإياب، مواجهة الفريق البافاري ستكون الأصعب للفريق هذا الموسم".

وتابع": البايرن أحد المرشحين الأقوياء لحصد اللقب، حتى فى غياب لاعبين أقوياء أمثال ماني ونوير، تمكنوا من إقصاء باريس، الذي تم إنفاق عليه ملايين الدولارات".

وأختتم:" لا نفكر فى هذه المواجهة الآن، أمامنا العديد من المهام الصعبة، بالطبع سنجهز بشكل جيد لتلك المباراة، وأتمني أن يكون الحظ والتوفيق حليفي فى هذه الموقعة ".



منافس السيتي المتوقع بقبل النهائي

وفى حالة ما إذا تجاوز السيتي فريق بايرن ميونخ، فسيصطدم فى طريق ريال مدريد وتشيلسي حاملي اللقب آخر موسمين، الأمر الذي يؤكد صعوبة القرعة على جوارديولا ورفاقه.