قمة نارية بين البايرن والسيتي وريال مدريد يواجه تشيلسي.. نتائج قرعة دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

أجريت اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية مثيرة ومرتقبة، وجاءت على النحو التالي:

المواجهة الأولى.. ريال مدريد ضد تشيلسي

المواجهة الثانية .. إنتر ميلان ضد بنفيكا

المواجهة الثاثة .. مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ

المواجهة الرابعة.. ميلان ضد نابولي

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب المذكورة أولا، فيما ستقام مواجهات الإياب على ملاعب الأندية المذكورة ثانيا.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام الجولة الأولى من دور الثمانية على مدار يومي 11 و12 أبريل، أما مباريات الإياب ستكون يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

نتيجة قرعة الدور نصف النهائي

الفائز من ميلان ونابولي × الفائز من إنتر وبنفيكا

الفائز من ريال مدريد وتشيلسي × الفائز من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حدد يويفا يومي 9 و10 مايو، لخوض مباراتي ذهاب المربع الذهبي، على أن تقام جولة الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

اختار الاتحاد الأوروبي ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة اسطنبول، لاحتضان المباراة النهائية لنسخة الموسم الحالي، وذلك يوم 10 يونيو 2023، وسيكون الفائز من نصف النهائي الثاني هو مستضيف النهائي.