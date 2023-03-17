شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتأهل الزمالك لدور الثمانية الأفريقى قبل مواجهة شباب بلوزداد الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائري الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا

ويحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد انتهاء أربع جولات كاملة ، حيث فاز في ثلاث لقاءات، وتَعرض للهزيمة في مباراة واحدة أمام الزمالك.

في حين يَتواجد شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من انتصارين فقط، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد أربعة نقاط، ويَتساوى المريخ معه في عدد النقاط لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الأبيض.

فوز الزمالك فى المباراتين المقبلتين أمام المريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائرى، حينها يضمن الزمالك بطاقة الصعود برصيد 10 نقاط.

كما يمكن للزمالك أن يتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد الـ10 نقاط حال خسارة الترجى المباراتين المقبلتين، أمام شباب بلوزداد والمريخ.

حال فوز الزمالك على المريخ والتعادل أمام شباب بلوزداد، فسينتظر الفارس الأبيض صاحب الـ8 نقاط حينها فوز الترجى على بلوزداد ليتجمد رصيد الأخير عند 7 نقاط فقط، لأنه حال اقتناصه نقطة تعادل واحدة والوصول لـ8 نقاط، فسيرجح عامل المواجهات المباشرة كفته على حساب الزمالك.

ثالثًا- حال تعادل الزمالك أمام المريخ والفوز على شباب بلوزداد، فسينتظر الفارس الأبيض هدية الترجى بالفوز على المريخ (سيصبح 5 نقاط) وبلوزداد يتجمد رصيده عند 6 نقاط.

أما حال خسارة الزمالك أى من المباراتين المقبلتين، فسيفقد فرص الصعود رسميًا دون الالتفات لأى نتائج أخرى، سواء لحساب شباب بلوزداد بفارق النقاط، أو لحساب المريخ بالمواجهات المباشرة.