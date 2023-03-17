شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى أمام القطن الكاميرونى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقي فريق الأهلي نظيره القطن الكاميروني فى السادسة مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

ويستعيد الاهلى جهود نجميه حسين الشحات وخالد عبد الفتاح في مباراة القطن الكاميرونى بعد تعافيهم من الإصابة فيما يغيب أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وياسر إبراهيم بسبب الاصابة للإصابة كما يغيب التونسى محمد الضاوي بسبب تواجده مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتحلّي بروح العزيمة والإصرار في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا وعدم الإستسلام بعد الخسارة الأخيرة من صن داونز بخمسة أهداف لهدفين ، وتحدث كولر في جلسة مطوّلة عقدها مع اللاعبين خلال الساعات الماضية أكد لهم خلالها أن فرصة الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مازالت قائمة وأن كانت نتائج الأخرين سيكون لها دور في التأهل، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي لابد أن يلعب للفوز في مباراة القطن بالكاميرون بدور المجموعات مُنتظراً نتيجة مباراة الهلال وصن داونز في الجولة ذاتها لأن نتيجتها ستكون حاسمة في مسألة تأهل الأهلي، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي فريق كبير ولابد أن يواصل الأداء بعزيمة وإصرار وحماس حتى لو تعرض لمثل هذه النتائج القاسية كما حدث في لقاء صن داونز الأخير.

وأكد كولر للاعبي الأهلي أن مثل هذه الكبوات تحدث لجميع الفرق والمنتخبات الكبرى ويجب أن يتعلّم منها الفريق للخروج سريعاً من هذه الكبوة والعودة مرة أخرى للإنتصارات والبطولات ، وطالب المدير الفني لاعبيه بالإستفادة من "دروس" مباراة صن داونز حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء وشدد لهم على أن الجماهير تنتظر منهم التصحيح والفوز على القطن بالكاميرون الليلة ، ثم الفوز على الهلال السوداني بالقاهرة حتى لو كانت المباراة الأخيرة "تحصيل حاصل" للمارد الأحمر.