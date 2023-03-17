شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة القطن الكاميرونى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على نظيره القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب أومينى سبورت دو جاروا فى الكاميرون ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على القطن الكاميرونى فى عقر داره من أجل التمسك بالفرصة الاخيرة للصعود للدور ربع النهائى للبطولة التى يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، فى المقابل تكبد القطن أربعة هزائم متتالية فى مجموعه وتأكد وداعه للبطولة

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتحلّي بروح العزيمة والإصرار في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا وعدم الإستسلام بعد الخسارة الأخيرة من صن داونز بخمسة أهداف لهدفين ، وتحدث كولر في جلسة مطوّلة عقدها مع اللاعبين خلال الساعات الماضية أكد لهم خلالها أن فرصة الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مازالت قائمة وأن كانت نتائج الأخرين سيكون لها دور في التأهل، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي لابد أن يلعب للفوز في مباراة القطن بالكاميرون بدور المجموعات مُنتظراً نتيجة مباراة الهلال وصن داونز في الجولة ذاتها لأن نتيجتها ستكون حاسمة في مسألة تأهل الأهلي، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي فريق كبير ولابد أن يواصل الأداء بعزيمة وإصرار وحماس حتى لو تعرض لمثل هذه النتائج القاسية كما حدث في لقاء صن داونز الأخير.

وأكد كولر للاعبي الأهلي أن مثل هذه الكبوات تحدث لجميع الفرق والمنتخبات الكبرى ويجب أن يتعلّم منها الفريق للخروج سريعاً من هذه الكبوة والعودة مرة أخرى للإنتصارات والبطولات ، وطالب المدير الفني لاعبيه بالإستفادة من "دروس" مباراة صن داونز حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء وشدد لهم على أن الجماهير تنتظر منهم التصحيح والفوز على القطن بالكاميرون الليلة ، ثم الفوز على الهلال السوداني بالقاهرة حتى لو كانت المباراة الأخيرة "تحصيل حاصل" للمارد الأحمر .

وقاد كولر الأهلى فى 30 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 53 هدفا وتلقت شباكه 25 هدف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.