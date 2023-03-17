شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار شباب بلوزداد الجزائري في دوري الابطال قبل مواجهة الزمالك الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة بالجزائر فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

افتتح شباب بلوزداد الجزائرى مشواره فى النسخة الحالية لدورى ابطال افريقيا بالتعادل السلبى مع بورانجراس بطل سيراليون ذهاباً ثم حقق بطل الجزائر الفوز إياباً بثلاثة أهداف دون رد فى الدور التمهيدى ثم تخطى شباب بلوزداد عقب دجوليبا المالى فى دور الـ 32 للبطولة بالخسارة ذهاباً بهدفين مقابل هدف والفوز إياباً بهدفين دون رد.

وافتتح شباب بلوزداد دور المجموعات بالفوز على الزمالك بهدف دون رد ثم خسر من الترجى بهدف دون رد ثم خسر من المريخ السودانى بنفس النتيجة ثم عاد وحقق الفوز على المريخ بهدف دون رد.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جواره فرق الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى والمريخ السوداني.

وينتظر الزمالك مواجهتين أخيرتين فى الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات، الأولى خارج الأرض أمام شباب بلوزداد فى الـ17 من مارس الجارى، والثانية داخل الديار أمام المريخ يوم السبت الأول من أبريل المقبل.