شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات مثيرة لفرق الأهلى فى ملاعب القدم والسلة والطائرة واليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تخوض اليوم الجمعة الموافق 17 / 3 / 2023 فرق الاهلى المختلفة العديد من المباريات الهامة فى ملاعب الطائرة واليد والقدم والسلة ونستعرضها فى السطور التالية..
يخوض فريق شباب النادي الأهلي لكرة اليد مواليد ٢٠٠٤ تحديا كبيرا اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.
من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم وتقام على صالة سيتي كلوب بشبين الكوم، وتمثل تحديدا كبيرا للجهاز الفني واللاعبين.
ويعقد الجهاز الفني محاضرة أخيرة قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.
«سيدات السلة» يواجه البنك الأهلي في الدوري
يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلى مباراة مهمة اليوم الجمعة، أمام فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري.
من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا، على صالة مركز شباب الجزيرة، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز في اللقاء.
وحرص طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة خلال المران الأخير للفريق، للحديث عن النواحي البدنية والخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد في المباراة الماضية بنتيجة 88-67.
«سيدات يد الأهلي» يلتقي الجزيرة في الدوري
يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، أمام فريق الجزيرة، في إطار منافسات بطولة الدوري.
من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة ميت عقبة، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للفوز بها، والظهور بشكل مميز في مباريات الدوري.
وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق سبورتنج بنتيجة 25-21، ضمن منافسات بطولة الدوري.
يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره فريق سبورتنج في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.
من المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة عصر اليوم وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار المنافسة على اللقب.
وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة ٣١-٢١ في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات البطولة.
يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، حيث يلتقي مع نظيره فريق الترسانة ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.
من المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهرا، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها منذ بداية الموسم.
ويعول الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين بعد أن شهد المران الأخير تركيزا كبيرا على الضربات الساحقة وتمركز حائط الصد والإعداد الجيد والاستقبال المميز.
يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم الجمعة خارج ملعبه مع الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام بين الفريقين، ضمن الجولة ٢٦ من بطولة الجمهورية.
يدخل أهلي ٢٠٠٨ المباراة وفي رصيده ٦٠ نقطة، يتصدر بهم ترتيب البطولة، بعدما فاز في ١٩ مباراة، وتعادل في ٣ مباريات، وخسر مثلهم، حيث فاز على فاركو ٣ - ١، وعلى الجونة ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٤ - ٢، وعلى سموحة ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - صفر، وعلى البنك الأهلي ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٣ - ٣، وفاز على أسوان ٤ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى غزل المحلة ١ - صفر، وعلى القناة ٢ - ١، وعلى زد ٢ - ١، وخسر أمام فاركو صفر - ١، وفاز على الجونة ٢ - ١، وعلى فيوتشر ٤ - ٢، وتعادل مع دجلة سلبيًا، وفاز على سموحة ٣ - صفر، وعلى الإسماعيلي ٢ - صفر، وخسر أمام إنبي ١ - ٢، وفاز على البنك الأهلي ٥ - ١، وعلى المصري ١ - صفر، وعلى أسوان ٤ - صفر، مسجلًا ٥٦ هدفًا مقابل ٢٠ هدفًا في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ تامر حسن مديرًا فنيًا، وعمرو عبد الفتاح مدربًا عامًا، وعاصم محسن مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومهاب هاني مخطط الأحمال، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.