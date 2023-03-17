شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات مثيرة لفرق الأهلى فى ملاعب القدم والسلة والطائرة واليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض اليوم الجمعة الموافق 17 / 3 / 2023 فرق الاهلى المختلفة العديد من المباريات الهامة فى ملاعب الطائرة واليد والقدم والسلة ونستعرضها فى السطور التالية..

«شباب يد الأهلي ٢٠٠٤» يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر يخوض فريق شباب النادي الأهلي لكرة اليد مواليد ٢٠٠٤ تحديا كبيرا اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر. من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم وتقام على صالة سيتي كلوب بشبين الكوم، وتمثل تحديدا كبيرا للجهاز الفني واللاعبين. ويعقد الجهاز الفني محاضرة أخيرة قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.

«سيدات السلة» يواجه البنك الأهلي في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلى مباراة مهمة اليوم الجمعة، أمام فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا، على صالة مركز شباب الجزيرة، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز في اللقاء.

وحرص طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة خلال المران الأخير للفريق، للحديث عن النواحي البدنية والخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد في المباراة الماضية بنتيجة 88-67.

«سيدات يد الأهلي» يلتقي الجزيرة في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، أمام فريق الجزيرة، في إطار منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة ميت عقبة، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للفوز بها، والظهور بشكل مميز في مباريات الدوري.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق سبورتنج بنتيجة 25-21، ضمن منافسات بطولة الدوري.