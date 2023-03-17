شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد فى مواجهة متكررة أمام تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسفرت قرعة دوري الأبطال، عن بعض من المواجهات القوية والمثيرة، فى الدور ربع النهائي من منافسات المسابقة الحالية.

حيث أصطدم ريال مدريد بطل النسخة الماضية، بنظيره تشيلسي بطل دوري الأبطال عن الموسم قبل الماضي، فى مواجهة متكررة بين الفريقين فى هذه المرحلة.

خاصة أنه سبق أن ألتقي ريال مدريد بنظيره تشيلسي فى نفس المرحلة، من دور الثمانية بالموسم الماضي، والتى تفوق خلالها النادي الملكي، وتمكن من إقصاء البلوز، بفضل مهاجمه الحاسم والمخضرم بنزيما، بعدما كان الفريق اللندني قريبا للغاية من بلوغ الدور قبل النهائي.



منافس الريال المحتمل فى قبل النهائي

ومن المتوقع أنه فى حالة تجاوز ريال مدريد عقبة تشيلسي، سيصطدم بالفائز من مواجهة السيتي والبايرن النارية، فى الدور نصف النهائي من البطولة، والذي من المتوقع أن يكون مثيرا للغاية.



وجاءت قرعة دور ال8 بدوري الأبطال، كالتالي:

ريال مدريد- تشيلسي.

بايرن ميونخ- مانشستر سيتي.

انتر ميلان- بنفيكا.

نابولي- ميلان.