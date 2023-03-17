الأهلي والزمالك في إفريقيا ومواجهات بالدوريات الأوروبية.. جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة، الموافق 17-3-2023، عدد من المباريات الهامة والمنتظرة على الصعيد الإفريقي وكذلك الأوروبي.

ويواجه الأهلي فريق القطن الكاميروني، ويلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدوري الإنجليزي، يلتقي نيوكاسل مع فريق نوتينجهام، على استاد سيتي جراوند، في الجولة 28.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة.

دوري أبطال إفريقيا

المريخ والترجي، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

الأهلي والقطن، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 4.

الزمالك وشباب بلوزداد، 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

الدوري الإنجليزي الممتاز

نيوكاسل ونونتينجهام، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

الدوري الفرنسي

نانت وليون، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

الدوري الإسباني

بلد الوليد وأتليتك بلباو، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

الدوري الإيطالي

ساسولو وسبيزيا، 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

أتلانتا وإمبولي، 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن، 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

الدوري السعودي

الفيحاء والعدالة، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على ssc extra 1 hd.

ضمك والباطن، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر ssc 1 hd.

الوحدة والتعاون، 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على ssc 1 hd.